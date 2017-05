Hacker-angreb fortsætter - har nu også ramt Nissan biler

Mandag 15. maj 2017 kl. 08:49Det verden omspændende hacker-angreb på computere fortsætter og har nu også ramt den japanske bil-producent Nissan. Hvor man imidlertid mener at have situationen under kontrol, så der ikke sker de store ødelæggelser. Med angrebet i det asiatiske område er antallet af ramte lande nået op omkring 150.Hacker-angrebet begyndte ved weekendens start og har indtil nu spredt sig til mindst 200.000 vigtige computere verden rundt.