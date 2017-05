Tyske socialdemokrater har igen fået "en på lampen"

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 14. maj 2017 kl. 19:26Da den tidligere formand for Europa-Parlamentet Martin Schulz for nogle måneder siden blev formand for de tyske socialdemokrater (SPD) talte man om en mulig Schulz-effekt i kampen mod kansler Angela Merkel og hendes parti CDU/CSU. I dag har der været valg til parlamentet i den vestlige delstat Nordrhein-Westfalen, og det gav igen SPD "en på lampen".Indtil videre må det derfor konstateres, at Schulz-effekten har været negativ ved de 3 delstatvalg, som nu er afviklet. I dag var det helt katastrofalt med et tab af 8½ procentpoints af stemmerne til lige omkring 30% til SPD. Merkels parti derimod er stormet frem med 8 procentpoints til 34%.Den socialdemokratiske ministerpræsident Hannelore Kraft har allerede meddelt sin afgang. Ligesom i Schleswig-Holstein for 1 uge siden bliver det altså til et regeringskifte.