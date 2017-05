Journalist og socialist død

Søndag 14. maj 2017 kl. 12:19Et kendt ansigt i dansk presse, journalist og socialist Vibeke von Sperling er død 72 år. Livet er dermed slut for et særdeles engageret og vidende menneske, som klart tilkendegav sine meninger. Hun var i mange år ansat på avisen Information og var dens chefredaktør i en periode.Vibeke von Sperling var udenrigspolitisk orienteret og havde ikke mindst de østeuropæiske lande som sit specialområde bl.a. for Danmarks Radio. Med denne baggrund skrev hun flere bøger, den seneste "Russernes drømme" udkom for 2 år siden.Politisk var Vibeke von Sperling, der var jyde (født i Ålborg), klar i mælet. Hun blev ved dannelsen af Venstresocialisterne i slutningen af 1960erne medlem af partiets hovedbestyrelse.