Alt kan ske - også en blotter på melodi grand prix scenen

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 14. maj 2017 kl. 09:16Det var ikke kun 26 landes repræsentanter for sang og musik, der optrådte på scenen i ukrainske Kiev i aftes, da det europæiske melodi grand prixs finale blev afviklet. Også en blotter med et australsk flag viklet om skuldrene forsøgte sig. Det skete, da sidste års vinder Jamala optrådte med "1944" som led i det enorme show.Den ikke nærmere identificerede mand, som nåede at trække sine bukser ned og blotte sin bare, blev omgående fjernet fra scenen af sikkerhedvagter og efterfølgende overgivet til det lokale politi. Så hørte man ikke mere til ham, men episoden viser, at alt kan ske i denne mangfoldige verden.Jamala er 33-årige Susana Alimivna Jamaladinovas kunstnernavn. Hun er iøvrigt født i Rusland (daværende Sovjetunionen), som af politiske årsager var udelukket fra årets melodi grand prix finale.