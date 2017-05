Portugal vandt melodi grand prix for 1. gang nogensinde

Søndag 14. maj 2017 kl. 00:53Det blev en sensationel aften og nu også denne nat for de 10 millioner portugisere, som næste år skal være værter for den europæiske melodi grand prix finale. For 1. gang nogensinde vandt Portugal 2017 konkurrencen med en fredfyldt sang og melodi. Måske netop et udtryk for det, folk søger i tiden.Danmark blev en smule skuffende placeret på en 20. plads.