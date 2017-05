Kæmpe brand midt i Slagelse

Lørdag 13. maj 2017 kl. 20:15Der er udbrudt en kæmpe brand i en bolig- og butikejendom i Slagelse centrum. Brandvæsenet slås med ild og røg, mens politiet har nok at gøre med at holde nysgerrige på afstand af brandstedet. Ejendommens beboere og andre er blevet evakueret.Lige nu forsøger man at danne sig overblik. De foreliggende oplysninger går på, at ilden er opstået i en restaurant, hvoraf der er flere i den ene ende af gaden Fisketorvet.