21 anholdt på fragtskib med 5 tons kokain i lastrummet

Lørdag 13. maj 2017 kl. 13:08Der er en større efterforskning igang i forbindelse med anholdelse af 21 ombord på et fragtskib, som netop var sejlet fra sydamerikanske Ecuador og havde Spanien som endemål. I lastrummet var der nemlig over 5 tons kokain. Til den svimlende værdi af 1,7 milliarder kr. på narko-markedet.Politiet i flere lande mener, at de 21 anholdte kun er "toppen af isbjerget" af en international narkotika-ring.