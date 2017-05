Melodi grand prix er også blevet for politisk og kommercielt

Lørdag 13. maj 2017 kl. 09:18Når der går politik (og religion) og penge i ting, sker der ofte store ødelæggelser, som nogle blot vil betegne som forandringer. Det har vi set i sportens verden med indførelse af penge på bekostning af amatørspillet. I aften kan man følge det på TV, når finalen i det europæiske melodi grand prix afvikles.Der er i tiltagende grad gået politik i musik-konkurrencen, hvis afslutning denne gang er arrangeret af og i Ukraine. Hvortil den russiske vinder er forment adgang på grund af konflikten omkring Krim halvøen. I tidligere tilfælde har lande haft problemer med deltagelsen, fordi der stilles enorme økonomiske krav.Nu er de kontante englændere så på banen - med en mere ideologisk melding. 56% af landets indbyggere vil afslutte landets deltagelse i det store show (spil for galleriet). Noget som af nogen tolkes som et led i engelsk isolation, hvilket også landets farvel til EU-bureaukratiet betegnes som. Helt forkert. Tværtimod er det en søgen efter frihed og uafhængighed af politik (og religion) og penge. Et sundhedtegn.