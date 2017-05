Kæmpe internationalt hacker-angreb truer danske sygehuse

Fredag 12. maj 2017 kl. 21:40Alle mulige computer-systemer i 74 lande er i dag ramt af et kæmpe internationalt hacker-angreb. I England er sygehuse ramt, og det har bragt de danske sygehuse i alarmberedskab. I et forsøg på at forberede sig og muligvis at kunne imødegå angreb i Danmark. Hvilket ikke er konstateret - endnu.Hacker-angrebet har til formål at aftvinge de ramte betaling for at få deres computer-systemer frigivet til igen at fungere normalt.