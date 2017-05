Tivoli-forlystelse gik i stå med 23 gyngende langt over byen

Fredag 12. maj 2017 kl. 20:19Om de vil have en tur igen, eller om det var slut på den slags forlystelser, må den enkelte af 23 besøgende i Tivoli i København i eftermiddag afgøre med sig selv. I alle tilfælde gik det 80 meter høje "Himmelskibet" i stå og folk havde "fornøjelsen" af at hænge gyngende langt over byen i de 10-15 minutter, det tog at undsætte dem.Ingen kom noget fysisk til ved den megahøje forlystelses driftstop, men om alle har det lige godt mentalt, er en anden sag.