Et ordentlig gok til Dot Dot i Holeby - konkurs med et brag

Fredag 12. maj 2017 kl. 16:12Skifteretten i Nykøbing F har afsagt konkursdekret over KMC Pure Nordic A/S, der er nyt navn efter Dot Dot A/S - et iværksætter eventyr, der startede i Holeby på det sydlige Lolland for nogle år siden. En kamp med udvikling og mod økonomisk elendighed. Der fortsatte, og nu er det altså slut.Virksomheden fik EU-midler til starten af firmaet, der udviklede og solgte rengøringmidler og personlige plejeartikler. Med lokale folk - Christian Olsen og Louise Irgens fra Nykøbing F i spidsen. Ved konkursen havde selskabet stadig lokal dominans, idet bestyrelsesformand var Axel Castenschiold fra Nykøbing F - der tillige var medejer af virksomheden.De seneste par regnskabår sluttede med store million-underskud (6-6½ millioner kr.), og gælden var vokset til over 15 millioner kr. ved udgangen af 2015.