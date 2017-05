Kontant lederskifte i Østrig - og måske nyvalg

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 12. maj 2017 kl. 13:10Den 30-årige Sebastian Kurz (østrigsk udenrigsminister) ser ud til at blive ny formand for det konservative parti ÖVP. Dermed er lagt op til et kontant lederskifte i alpelandet, hvorfra Kurz eksempelvis ikke har holdt sig tilbage fra stærk kritik af enehersker Recep Erdogans Tyrkiet.Lederskiftet i ÖVP er aktuelt og afklares i denne weekend, efter at formand Reinhold Mitterlehner (61 år) har meddelt sin tilbagetræden fra alle politiske poster (også som minister i regeringen med socialdemokratiet SPÖ).Sebastian Kurz har i dag gjort sig til talsmand for et omgående nyvalg til det østrigske parlament.