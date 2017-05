Halskæde revet af kvinde i kluntet tricktyveri-forsøg

Torsdag 11. maj 2017 kl. 19:34Et udenlandsk par, der sidst på eftermiddagen optrådte som tricktyve i centrum af midtjyske Give, skulle have øvet sig lidt mere. Deres henvendelse til en 89-årig kvinde, som de spurgte om vej, endte med at de brutalt rev en halskæde af kvinden og forsøgte at skubbe hende omkuld.Da deres projekt mislykkedes skyndte de sig væk i en ældre bil. Politiet forsøger nu at finde bilen med de 2, som den overfaldne kvinde kunne give et signalement af.