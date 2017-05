Tonsvis af "Velsmag" hakket oksekød med salmonella

Torsdag 11. maj 2017 kl. 17:04Slagteri-kæmpen Danish Crown og Netto supermarkeder over hele landet har fået travlt. Med at fjerne tonsvis af "Velsmag" hakket oksekød fra butikkerne, fordi der er fundet salmonella i det. Slagteriet oplyser, at der er tale om 5,3 tons produceret 8. maj.Derfor er der naturligvis solgt en del af varen, som enten kan leveres tilbage til butikken eller skal smides ud. Medmindre man da allerede har spist det - uden at blive syg.