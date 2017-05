Advokat dømt for at snuppe million-beløb fra dødboer

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 11. maj 2017 kl. 15:20En 61-årig københavnsk advokat er blevet idømt 9 måneder betinget fængsel for at have snuppet over 1,2 millioner kr. fra 2 dødboer. Når han ikke skal afsone straffen, skyldes det langsommelighed omkring sagen mod ham. Han blev politianmeldt for over 3 år siden, men først for 6 måneder siden blev der rejst tiltale mod ham.Million-beløbet har advokaten betalt tilbage til de 2 dødboer.