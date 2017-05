Døllefjelde-Musse Marked slår dørene op til festlige dage

Torsdag 11. maj 2017 kl. 09:02Det er bededag-ferie lige om lidt, og så er det også tid til Døllefjeld-Musse Marked. Til aften slås dørene op til endnu en omgang med festlige dage i det sydlollandske landområde i år for 38. gang. Ved åbningen til aften begynder solen at skinne, og det gør den også i morgen. Hvis vejrguderne holder deres "løfte".Når markedet lukker til aften søndag, har over 100.000 igen lagt en tur til Døllefjeld-Musse iblandt deres bededag-aktiviteter. Hvad de kan opleve fremgår af programmet på www.dfmm.dk - markedets website.