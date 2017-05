Teaterdirektør har opdaget et liv ved siden af arbejdet

Onsdag 10. maj 2017 kl. 23:0267-årige Vibeke Windeløv, der siden 2015 har været direktør for Betty Nansen Teatret i København og iøvrigt har haft et rigt kulturelt arbejdliv, har opdaget, at der er et liv ved siden af arbejdet. Hun stopper om et år (tidligere) som teatrets chef. Arbejdet fylder, og hun vil have et liv uden så meget "fyld".Vibeke Windeløv har siden 1975 beskæftiget sig med film og teater og kunstens verden. Hun har arbejdet sammen med "dem allesammen", bl.a. Bille August, Jon Bang Carlsen og Susanne Bier, og har haft fingrene i alt i kulturens verden.