Butikcenter på Nordfalster er på det nærmeste værdiløst

Onsdag 10. maj 2017 kl. 20:39Butikslivet i Nørre Alslev på Nordfalster har ingen værdi, hvilket aflæses af tvangauktion over en ejendom i byens tidligere ellers så dynamiske center, Kæpgårdsvej 10 hvor Danske Bank i de fede tider havde filial. Den 1. auktion over det 514 kvm store butiklokale kunne nemlig kun indbringe sølle 10.000 kr.Ejendommen er ellers offentligt vurderet til 3.050.000 kr. og udlejet for 72.000 kr. årligt.Der holdes en ny 2. auktion i retten i Nykøbing F onsdag 7. juni. Skattevæsenet med et tilgodehavende på lige under 41.000 kr. har begæret tvangauktionen.