Musik-ekvilibrist død

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 10. maj 2017 kl. 13:09Den italiensk kendte disk jockey (DJ) Robert Miles er død 47 år. Et musikalsk liv, det ikke er for meget at betegne som ekvilibristisk, er slut. Forårsaget af hvad der betegnes som ukendt sygdom. Slut med nye kompositioner, nye plader og musik fra hans ånd og hånd.Robert Miles (som blev født i Schweiz med navnet Roberto Concina) flyttede som dreng med sine forældre til Italien. Hvor han allerede som helt ung begyndte at spille piano. Karrieren startede i 1984 og 6 år senere etablerede han både pladestudie og en radiostation. Derefter gik det slag i slag med succes'erne, indtil i går på Ibiza.