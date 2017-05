Nu drøner det derudaf for banker på Sydsjælland og Lolland-Falster

Onsdag 10. maj 2017 kl. 12:32De 3 lokalt funderede banker med kunder på Sydsjælland og Lolland-Falster trives. Det drøner derudaf med bugnende regnskaber og begyndende vovemod. Sådan er det altid, når det går godt, så vil man forsøge noget nyt eller "prøve igen", selvom det gik galt (for andre) tidligere. Møns Bank har netop præsenteret et overskud på lige under 10 millioner kr. for 1. kvartal, en 50% forbedring i forhold til i fjor. Lollands Bank har præsteret 25 millioner kr. i overskud i 1. kvartal, hvilket er 30% bedre end i fjor, og Sparekassen Sjælland-Fyn har 81 millioner kr. i overskud, også et plus i omegnen af 30% i forhold til sidste års 1. kvartal. Historien gentager sig - også (og måske ikke mindst) i bankverdenen.Møns Bank har i 1. kvafrtal lanceret en ny Bilkredit, Lollands Bank er begyndt igen at udbetale udbytte til aktionærerne, og Sparekassen Sjælland-Fyn åbner nye filialer i Greve Strand, Helsinge og på Islands Brygge i København.