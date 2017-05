Mand på cykel overholdt ikke sin vigepligt, blev kørt ned og dræbt

Onsdag 10. maj 2017 kl. 11:08En 87-årig mand på cykel blev i går dræbt, da han ikke overholdt sin vigepligt på lokale veje i området få kilometer fra midtjyske Grindsted og blev kørt ned. En 26-årig kvinde bag rattet i en bil havde ingen chance for at undgå den skæbnesvangre påkørsel.Trods hurtig redning på ulykkestedet var det ikke muligt at bringe den gamle mand tilbage til livet.