10 tons tag styrtede ned over håndværker under arbejde

Onsdag 10. maj 2017 kl. 07:48En 35-årig tysk håndværker slap som det ser ud til morgen mirakuløst levende fra, at 10 tons tag styrtede ned over ham i aftes i nordøstfynske Kerteminde. Manden var igang med arbejde i et spa- og golfkompleks under opførelse, da tagkonstruktionen pludselig brød sammen, faldt ned over ham og klemte ham fast.Håndværkeren blev i hast bragt til universitetsygehuset i Odense, hvorfra der ingen negative meldinger er kommet om hans tilstand, trods alvorlige kvæstelser.