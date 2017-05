FBI-chef må søge nyt job - netop fyret af præsidenten

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 10. maj 2017 kl. 01:28Chefen for den amerikanske efterretningtjeneste FBI må søge sig et nyt job. James B. Comey (56 år) er netop blevet fyret af præsident Donald Trump. Afskedigelsen kommer efter anbefaling fra justitminister Jeff Sessions. Nu skal der startes på en frisk også hvad FBI angår.James Comey blev udnævnt som FBI-chef for 3½ år siden.