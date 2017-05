Danske butik-kæde "Normal" holder sit indtog i Norge

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 9. maj 2017 kl. 21:58Butik-kæden "Normal", der forhandler bl.a. kosmetik og plejeprodukter, har nu 78 forretninger i Danmark. Derfor er den klar til at rykke til udlandet, og det første land bliver Norge, hvor der åbnes butik om kort tid i Kristianssand. Samtidig fortsættes ekspansionen på den danske hjemmebane.I år regner "Normal" med at åbne 15 nye butikker i danske byer. Kæden har hjemsted i midtjyske Skanderborg og ejes via et net af selskaber 100% af Anders Holch Povlsen (modekoncernen Bestseller).