Tusinder smittet af kolera og 34 allerede døde heraf

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 9. maj 2017 kl. 18:47En kolera-epidemi er faretruende nær i det arabiske land Yemen. FNs sundhedorganisation WHO har tændt de gule advarsellamper, efter at over 2.000 er konstateret smittet i løbet af de seneste 14 dage, og 34 allerede er døde af den alvorlige sygdom. FN samarbejder med læger uden grænser.Lægerne har behandlet omkring 800 smittede, men de er også stærkt bekymret for den negative udvikling. Situationen i Yemen er usikker, og landet er præget af et sygehusvæsen, som også er bomberamt.