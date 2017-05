Hus på Sydfalster tvangsælges - ejeren har givet op

Tirsdag 9. maj 2017 kl. 18:39Ejendommen Gl. Landevej 110 ved Marrebæk på Sydfalster er på vej til tvangauktion i retten i Nykøbing F onsdag 24. maj. På begæring af skattevæsenet, som har 15.000 kr. tilgode i ejendomskat. Ellers er der ikke restancer, men en kæmpe gæld på lige over 1,6 million kr.Derfor kan den kommende tvangauktion aflæses som, at ejeren har givet op. Huset er umuligt at sælge i almindelig fri handel til blot tilnærmelsesvis en pris, der dækker gælden. Den offentlige vurdering er 470.000 kr. Huset har en bolig på 80 kvm og både udhus og carport og er beliggende på 1.049 kvm grund.