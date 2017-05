2. gang var lykkens for ny præsident i Sydkorea

Tirsdag 9. maj 2017 kl. 14:07Det hjalp at afsætte Park Geun-hye som præsident i Sydkorea, når man ser på dagens valgresultat med den 64-årige liberale Moon Jae-ins øjne. Med 41% af stemmerne bliver han det asiatiske lands nye præsident. Dermed var 2. gang lykkens for ham, idet han tabte til landets første kvindelige leder Park Geun-hye i 2012.Den nye præsident har bl.a. gjort sig til talsmand for at skabe forbindelser til den nordkoreanske nabo. Hvilket passer med dagens meldinger om samtaler mellem USA og Nordkorea i Oslo.