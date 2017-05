The Rolling Stones til Danmark

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 9. maj 2017 kl. 12:17Det gamle, men stadig meget populære band The Rolling Stones kommer til Danmark. Som led i bandets tour i efteråret, optræder "rullestenene" på nationalstadion'et Parken i København tirsdag 3. oktober. For snart 3 år siden var The Rolling Stones på scenen ved Roskilde Festival.Andre steder (i nabolandene), hvor bandet optræder på efterårets tour, er Hamburg 9. september og Stockholm 12. oktober. Billetsalget begynder i næste uge.