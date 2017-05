Mand skød mod lægehus - var utilfreds med behandlingen

Tirsdag 9. maj 2017 kl. 09:46En 45-årig mand fremstilles i dag i grundlovforhør, efter at han i går blev anholdt for at skyde mod et lægehus i forstaden Kibæk 10 km fra midtjyske Herning. Manden var utilfreds med den behandling han havde fået, hvorfor han først telefonisk advarede om, at han ville skyde - og efterfølgende satte krudt bag truslen.Ingen blev fysisk forulempet af mandens skyderi, men der blev fundet spor af skud i en vindueskarm. Manden har psykiske problemer.