Livvigtigt udstyr for millioner stjålet fra sygehus

Mandag 8. maj 2017 kl. 19:52Udstyr til såkaldte kikkert-undersøgelser for millioner er stjålet fra universitetsygehuset i Odense i den forløbne weekend. En tyv har med et gammeldags koben skaffet sig adgang til aflåste lokaler og stjålet 20-30 endoskoper. Udstyr for 7-10 millioner kr., oplyser sygehuset.Tyveriet blev anmeldt ved arbejdets begyndelse i dag, og det anses som værende "bestilt". Et antal patienters livvigtige undersøgelser har måttet udsættes. Sygehuset er dog ifærd med at finde ekstra udstyr, så forsinkelsen af undersøgelserne kan begrænses til 1-2 døgn.