BMW blev flammernes bytte på sydsjællandsk rasteplads

Mandag 8. maj 2017 kl. 12:24Det tyder på, at en bilbrand på en rasteplads ved sydsjællandske Kalvehave i nattens mørke i weekenden var påsat. En BMW blev flammernes bytte lørdag nat ved 4-tiden, men selvom politiet anser ilden som påsat, er der endnu ingen spor af nogen gerningmand.Man sætter derfor liden til, at nogen er kommet forbi og har iagttaget et eller andet, der kan medvirke til opklaring af branden.