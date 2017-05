Tusindvis af huse oversvømmet af regn og smeltet sne

Mandag 8. maj 2017 kl. 10:51Det går voldsomt til i den canadiske Quebec provins, hvor regn i stride strømme og smeltet sne har oversvømmet tusindvis af huse. Der er erklæret nødtilstand i Montreal i den østlige provins, fordi nogle diger i weekenden gav efter for vandmasserne. Man er også gået igang med at evakuere folk.Nødtilstanden ventes at stå på mindst de næste par døgn. I naboprovinsen Ontario er situationen næsten lige så kaotisk med de største mængder vand de sidste 24 år.