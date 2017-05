Jernindustri-firma på Østfalster pludselig erklæret konkurs

Søndag 7. maj 2017 kl. 22:53Skifteretten i Nykøbing F har afsagt konkursdekret over jernindustri-firmaet M. Smedegaards Stålmontage ApS, Grønsundsvej 359 i Horbelev på Østfalster. En pludselig konkurs, der slår ned med et brag i byen, som virksomheden har været en vigtig del af i flere årtier.At konkursen kommer overraskende kan bl.a. aflæses af seneste regnskab (afsluttet 30. juni 2016), hvori der var præsteret et overskud på over 1 million kr. Det må være gået gruelig galt siden da.