Et "hak i tuden" til det danske mindretal og socialdemokrater

Søndag 7. maj 2017 kl. 20:13Dagens valg til parlamentet i den tyske delstat Schleswig-Holstein er afviklet i skyggen af det franske præsidentvalg. I det nordtyske er man klar med resultatet, som viser et "hak i tuden" til det dansk-frisiske mindretal-parti SSW (der tabte 1,2% af 4,6% ved valget i 2012) og socialdemokraterne (med et minus på ca. 4% til 26,7%).Kansler Angela Merkels parti CDU er gået solidt frem til 33% af stemmerne, ligesom det liberale FDP går frem og får over 11%. Det højre-nationalistiske AfD har opnået en tilslutning på lige omkring 6%.Der skal nu dannes ny regering, et skifte fra socialdemokraterne til CDU er på vej.