Ægtepar i Præstø vækket af maskerede røvere

Søndag 7. maj 2017 kl. 14:49Et ældre ægtepar blev sidst på natten vækket på en ganske ubehagelig måde i deres hjem i sydsjællandske Præstø. Af 2 maskerede mænd, som truede dem med en pistol. Hvad udbyttet ved det overraskende røveri blev, foreligger endnu ikke oplyst. Det gør det derimod, at ægteparret ikke led fysisk overlast.De 2 røvere var kommet ind i ægteparrets hus ved at bryde et vindue op. Politiet blev alarmeret ved 5-tiden, da de yderst ugalante herrer igen var forsvundet fra huset.