5 unge anholdt efter tumult og skyderi ved sygehus

Lørdag 6. maj 2017 kl. 22:41Tumult og skyderi ved sygehuset i midtjyske Grindsted 10 km fra Billund sent i eftermiddag har ført til anholdelse af 5 unge i alderen 16-22 år. Der er desuden fundet en totalskadet bil i nærheden af sygehuset. Herudover var en lokal rideskole afspærret i flere timer til midt på aftenen.Altsammen hænger det sammen, men hvordan har politiet ikke redegjort for endnu. Der forestår omfattende efterforskning, og tiden er knap. De unge anholdte skal enten fremstilles i grundlovforhør senest søndag eftermiddag (fristen er 24 timer fra tidspunktet for anholdelse) eller løslades.