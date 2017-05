Golfklub i økonomisk nød - forsøges rekonstrueret

Lørdag 6. maj 2017 kl. 08:47Det står økonomisk skidt til i Fredensborg Golf Club (FGC). Så galt at der er indkaldt til møde med kreditorerne i forsøg på at sanere den 21 år gamle nordsjællandske klubs økonomi. Skifteretten i Helsingør har nu indkaldt til kreditormøde, som holdes onsdag 24. maj. Klubbens eksistens står på spil.Ved en ekstraordinær generalforsamling i FGC for få uger siden var der opbakning fra 250 medlemmer til forsøget på den økonomiske sanering. Det er et brutalt forslag, der fremlægges af klubben, som vil have medlemmerne til helt at afskrive værdien af deres indskud.Det er bl.a. krav fra udtrådte medlemmer om tilbagebetaling af sådanne indskud, der har skubbet golfklubben ud til afgrundens rand.