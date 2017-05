Grønlands første biskop død

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 5. maj 2017 kl. 22:35Den første biskop, udnævnt året efter, at Grønland i 1993 blev et selvstændigt stift, Kristian Mørch er død 87 år. Dermed er historien om fangersønnen, der drog til Danmark for at læse teologi og uddanne sig til præst, skrevet til ende. Han formåede at udøve sin præstegerning i adskillige grønlandske sogne.Kristian Mørch gik på pension 2 år efter udnævnelsen til biskop. Han flyttede da tilbage til den grønlandske natur, hvor han havde sin rod. Hvor han også blev betragtet som bl.a. en dygtig fanger.