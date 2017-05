Farce eller virkelig "kamp" mellem Nordkorea og USA

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 5. maj 2017 kl. 15:12Den verbale "kamp" mellem Nordkorea og USA tager til næsten dagligt. Om det er farce eller virkelighed, kan man efterhånden ikke afgøre. I dag meddeler sikkerhedtjenesten i det nordkoreanske udenrigsministerium, at USA, Sydkorea og terrorister på nordkoreansk område skulle have forberedt mord på landets leder.Kim Jong-un (33 år) skulle ifølge påstanden være planlagt myrdet ved brug af bio-kemiske produkter.Dagens meddelelse kommer i kølvandet på, at USA-præsident Donald Trump for nogle dage siden tilkendegav, at han da godt kunne forestille sig at møde den nordkoreanske leder.