3. klasse skoleelever fandt glas med 400 g amfetamin

Fredag 5. maj 2017 kl. 14:51Noget hvidt pulver i poser i et glas viste sig at være 400 g amfetamin, som elever fra en 3. klasse på en skole i Otterup på Fyn fandt under deres leg i et frikvarter i går. Glasset med den stærke narko blev fundet delvis nedgravet i et buskområde. Også for et par måneder siden blev der fundet narko på skolen.Dengang var narkoen ligeledes i poser skjult på loftet ved toiletterne.