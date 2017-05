Stifter sælger sin del af Saxo Bank til kinesisk firma

Fredag 5. maj 2017 kl. 11:08Lars Seier Christensen (54 år), der var den ene af de 2 stiftere af investeringbanken Saxo Bank, har solgt sin sidste andel på lige over 25% til kinesere. Han har dermed sagt endegyldigt farvel til banken, han forlod direktør-posten i for halvandet års tid siden.Køberen af den store aktiepost i Saxo Bank er kinesiske Geely Group, som bl.a. ejer Volvo.Den anden stifter af Saxo Bank, direktør Kim Fournais (50 år) fortsætter som direktør og ejer af lige over 25% af banken.