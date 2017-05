Ung mand dræbt - lå på taget af kørende bil og faldt af

Fredag 5. maj 2017 kl. 08:05En 21-årig mand blev kort før midnat dræbt, da han blev påkørt af en bil på en bivej 5 km uden for midtjyske Herning. Han havde forinden ligget på taget af en kørende bil og var faldet af og ned på den modsat rettede kørebane. En anden 20-årig mand pådrog sig på samme måde mindre kvæstelser.Bag rattet i bilen med de 2 unge mænd på taget sad en 22-årig mand, som muligvis var spirituspåvirket. Han blev anholdt i forbindelse med den helt besynderlige episode og den tragiske ulykke i kølvandet herpå.Den modkørende bilist havde ingen chance for at undgå den skæbnesvangre påkørsel af den 21-årige mand, som blev dræbt på stedet.