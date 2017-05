4-længet stråtækt gård brænder - 3 længer flammernes bytte

Torsdag 4. maj 2017 kl. 14:27En 4-længet gård i bindingværk og med stråtag 7-8 km øst for Fåborg og tæt på det sydfynske øhav er til middag brændt. 3 længer ligger i ruiner og brandvæsenet kæmper fortsat med at forhindre gløder og ild i også at gøre det af med stuehuset.Det var et bål med haveaffald, der sendte gløder indover den fynske gård-idyl og antændte stråtaget.