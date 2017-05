Dansk salg af øl går frem i øst, men tilbage i Rusland

Torsdag 4. maj 2017 kl. 11:04Carlsberg øl-koncernen har til morgen meddelt fondbørsen i København, at der er fremgang i salget. I østeuropa er der et plus som følge af øl-salget i bl.a. Ukraine og Belarus, mens det går tilbage i Rusland. Totalt går det fremad økonomisk for hele verden-markedet med et plus på omkring 5%.Fremgangen i salget er fordelt med 25% af den belgiske Grimbergen, 8% af Carlsberg og 1% af Tuborg.