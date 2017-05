2 unge mænd i Nykøbing F afsløret med 2 kg hash

Torsdag 4. maj 2017 kl. 10:28Den var god nok, da politiet besluttede sig for at ransage et værelse i Nykøbing F i aftes. 2 unge mænd blev afsløret med 2 kg hash og anholdt med en sigtelse om narko-handel i deres fremtidige bagage. De kan nu se frem til en "træls" sag gennem politi- og domstolsystemet.De 2 herrer er kun 19-20 år, så der var tale om en tidlig kriminal-debut.