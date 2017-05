Faldskærm udspringer hang fast under fly - overlevede

Torsdag 4. maj 2017 kl. 08:40En 45-årig mand, der i aftes sprang ud med faldskærm fra et fly, der var startet fra en lokal flyveplads ved vestjyske Holstebro, fik sit livs frygtelige oplevelse. Han kom til at hænge fast i en enkelt snor i hjulene under flyet - og der hang han i 1 time, mens alle holdt vejret og der blev forberedt en hidtil uset redningaktion. Manden overlevede. Mirakuløst.På landingbanen havde man udlagt skum over græsset, og den iøvrigt erfarne pilot satte farten så meget ned, som overhovedet muligt under landingen. Lidt før midnat var manden frigjort og havde kun fysisk pådraget sig små skrammer.