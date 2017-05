50 minearbejdere indespærret efter gas-eksplosion

Onsdag 3. maj 2017 kl. 19:25Der er intet overblik endnu, men over 50 arbejdere er i alle tilfælde indespærret i en kulmine i det nordlige Iran som følge af en gas-eksplosion. Herudover rapporteres om de første 2 dræbte, 25 alvorligt kvæstede og 16, der undslap ulykken. Der er ingen oplysninger om, hvor dybt i minen, arbejderne er indespærret.Ulykken skete i Zemestan-Yurt minen i et tyndt befolket område nær Azadshahr i Golestan provinsen. Der forventes oplysninger om flere dræbte og kvæstede, ligesom antallet af indespærrede minearbejdere formentlig er sat for lavt.