Mange dræbt og kvæstet af jeep, der kørte ind i bilauktion

Onsdag 3. maj 2017 kl. 19:08Mindst 3 blev dræbt og 11 kvæstet, da en jeep i dag formentlig ved et ulykke-tilfælde kørte ind i lokalerne ved en bilauktion i den østamerikanske kyststat Massachusetts. Der opstod tumult og kaos, og i første omgang var der usikkerhed om, hvorvidt det var en ulykke eller en bevidst handling.Man forsøger at få overblik nu i Massachusetts, hvor det er lige over middag (landet er 6 timer bagefter dansk tid).