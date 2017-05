Igen en ung cykelrytter død

Onsdag 3. maj 2017 kl. 11:54Den italienske cykelrytter Linas Rumsas er død 21 år. Igen en tragedie i cykel-verdenen, hvor det unge talent kørte på Altopack-Eppela holdet. De helt unge ryttere har været præget af mandefald de seneste uger, hvad der får dem til at falde for strabadserne er indtil videre ikke til diskussion.Noget er imidlertid galt. Linas Rumsas klagede tidligere på ugen over problemer med sit åndedræt, men der blev ikke fundet tegn på sygdom. I aftes fandt hans storebror ham så livløs derhjemme i Toscana, han blev hastigt bragt på sygehuset, der imidlertid ikke kunne kalde ham tilbage til livet.