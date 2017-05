Mand fundet indebrændt i hus på landet syd for Næstved

Onsdag 3. maj 2017 kl. 05:52En ikke nærmere identificeret mand er i nat indebrændt i sin bolig i et dobbelthus i landområdet mellem bydelen Appenæs og landsbyen Vejlø syd for Næstved. Det var røgdykkere, der fandt den døde mand inde i huset under branden, som først nu er ved at være bekæmpet.Alarmen om branden indløb kort før kl. 4. Ingen andre er kommet noget fysisk til.